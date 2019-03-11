Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski askeri lise ve polis akademisi öğrencisi 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.Ç, H.M.I, M.A. ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar Abdulkadir S, Mücahit Ç, Emrullah Ş. ise mahkemeye tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Mücahit Ç. savunmasında, FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia ederek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdulkadir S, Mücahit Ç, Emrullah Ş'nin tutuklulukta kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

