Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski astsubay 2'si tutuklu 3 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık M.K. ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Levent K. ve Habip B. ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Levent K. savunmasında, FETÖ'nün ''mahrem imamlarıyla" ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia ederek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görev yaparken beni sabit hatlar üzerinden zaman zaman askeri personelim aramaktaydı. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederim.'' diye konuştu.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Levent K. ve Habip B'nin tutuklulukta kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

