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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 18:53 | Son Güncelleme

Aralarında örgütün mahrem imamlarının da olduğu iddia edilen 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada aralarında örgütün mahrem imamlarının da bulunduğu öne sürülen 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan S.U, R.Y, B.S.K. ve avukatları hazır bulundu.

Sanıklar Hakan Özdemir ve Fahri Doğan ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanıklar S.U, B.S.K. ve Özdemir ile Doğan'ın üzerilerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmalarını, sanık R.Y'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık Özdemir ise hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''Terör örgütü FETÖ üyesi değilim. ByLock programını kullanmadım. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi talep ederim.'' ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Özdemir ve Doğan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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