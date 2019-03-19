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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 17:58 | Son Güncelleme

Örgütün mahrem imamı oldukları iddia edilen farklı meslek gruplarına mensup 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve örgütün mahrem imamı oldukları iddia edilen farklı meslek gruplarına mensup 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Bekir Öçay, Fahrettin Akgün, Mehmet Ali Teke, Muharrem Eşsizoğlu, Murat Alçı, Yusuf Özdemir ile tutuksuz sanıklar A.E, S.K. ve M.A.S. katıldı.

Mahkemede sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Sanık Teke, terör örgütü FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia ederek, tahliye ve beraatini talep etti.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ya da beraatlarini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanıklar Bekir Öçay, Fahrettin Akgün, Mehmet Ali Teke, Muharrem Eşsizoğlu, Murat Alçı, Yusuf Özdemir ve M.A.S'nin ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasını ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamıyla birlikte sanık M.A.S'nin tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

Savcı, ayrıca sanıklar A.E, S.K'nin ise mahkeme aşamasında verdikleri ifadeler dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanıklar, ayrıntılı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak esasa ilişkin savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

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