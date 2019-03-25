Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün ''il eğitim danışmanı'' olduğu iddiasıyla hakkında ''silahlı terör örgütü kurma ve yönetme'' suçundan dava açılan eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.Ö. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.Ö, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''Üç telefon hattımda da ByLock kullandığım iddia ediliyor. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın üç ayrı telefondan örgütün kripto haberleşme sistemi ByLock kullandığının tespit edildiğini ve ByLock üzerinden örgüt üyelerine, yapılan operasyonlar ve soruşturmalar hususunda ne tür tedbirler alınacağına ilişkin bilgiler aktardığını belirtti.