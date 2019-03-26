Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "askeri öğrenci mahrem abisi" olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Haydar K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Haydar K. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Ben iddia edildiği gibi askeri öğrencilerin mahrem imamlığını yapmadım. Örgütsel bir sorumluluğum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evinde yakalandığı, örgüt içinde "şehir dışı talebe mesulü", "ilahiyat mesulü", "askeri öğrenci mahrem abisi" ve "esnaftan sorumlu abi" olarak görev yaptığının anlaşıldığı ve sanığın sorumlu olduğu askeri öğrencileri kamplara alarak bu kişilere kod adı verdiği hususları dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

