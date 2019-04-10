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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:32 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Y.B. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Y.B, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''Suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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