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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:40 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılan farklı meslek gruplarına mensup tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup tutuksuz 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık N.Y. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını belirterek, örgüte ait dershaneye indirim kazanması sebebiyle gittiğini belirtti.

Gizli tanığın beyanlarını kabul etmediğini bildiren N.Y, ''Ben FETÖ içerisinde ablalık yapmadım. Örgütsel sorumluluğum yoktur. Gizli tanığın beyanları gerçek değildir. Örgüte ait Zaman gazetesine iki ay kadar abone oldum. Kimseye himmet vermedim. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' dedi.

Sanık S.Y. ise emniyette etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ayrıntılı ifade verdiğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Erteleme FETÖ/PDY davası savunma tutuksuz sanıklar

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