Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski astsubay tutuklu 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen celsede tutuklu sanık Serdar Urul ile avukatları hazır bulundu.
Diğer sanık Tarık Şen ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Sanık Tarık Şen, savunmasında, FETÖ'nün ''mahrem imamlarıyla" ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia ederek, ''FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Tahliyemi talep ederim.'' diye konuştu.
Diğer sanık Serdar Urul da FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve gelinen aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti ise sanıklar Tarık Şen ve Serdar Urul'un tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.
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