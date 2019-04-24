Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski astsubay tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar H.B. ve L.K. ile avukatları hazır bulunurken, diğer sanık M.K. duruşmaya katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanıklar H.B, L.K. ve M.K'nin örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin tespiti edilmesi dolayısıyla ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık H.B. savunmasında, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, ''FETÖ'nün 'mahrem imamlarıyla' hiçbir iletişim yöntemiyle görüşmedim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ederim.'' diye konuştu.

Diğer sanık L.K. de terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

