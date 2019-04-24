HABER

Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 18:10 | Son Güncelleme

Terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen tutuksuz eski astsubay 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski astsubay tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar H.B. ve L.K. ile avukatları hazır bulunurken, diğer sanık M.K. duruşmaya katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanıklar H.B, L.K. ve M.K'nin örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin tespiti edilmesi dolayısıyla ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık H.B. savunmasında, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, ''FETÖ'nün 'mahrem imamlarıyla' hiçbir iletişim yöntemiyle görüşmedim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ederim.'' diye konuştu.

Diğer sanık L.K. de terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu! Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu!
Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yılıÇanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yılı
Maltepe'de demir doğrama makinesi altında kalan işçi ağır yaralandıMaltepe'de demir doğrama makinesi altında kalan işçi ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana ardışık arama Erteleme FETÖ/PDY davası

En Çok Okunan Haberler

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

250 metre yükseklikteki köprü gençleri çileden çıkardı

Öğrencileri isyan ettiren yol! Telleri devirip yol yaptılar

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.