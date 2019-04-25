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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:04 | Son Güncelleme

Terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından, periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen 18 eski astsubayın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından, periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen 18 eski astsubay sanığın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.Ç, huzurda bulunan sanık A.K. ile astsubay meslek yüksek okuluna gitmeden önce tanıştırıldığını söyledi.

FETÖ içerisinde kendileriyle "Burak" kod adlı şahsın ilgilendiğini belirten tanık S.Ç, ''Burak bana ve sanık A.K'ye 'Siz askeri okulda aynı grupta olacaksınız. Birbirinize sürekli destek olun. Gizliliğe dikkat ederek, gözle namaz kılacaksınız.' talimatını verdi. Burak kod adlı şahıs, Balıkesir'e gelerek A.K. ve benimle bir evde sohbet toplantısı yaptı. FETÖ bizden askeri okul sonrası himmet istemeye başladı.'' dedi.

Sanık A.K. ise savunmasında, FETÖ'nün ''mahrem imamlarıyla" ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini savunarak, ''FETÖ üyesi değilim. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim.'' diye konuştu.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti ise sanık E.T'nin dosyanın ayrılmasına ve diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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