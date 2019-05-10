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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 18:52 | Son Güncelleme

Haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski sağlık çalışanı 24 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında doktorların da bulunduğu eski sağlık çalışanı 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen C.D. KHK ile kapatılan Sağlık Mensupları Derneğinde (SAMEDER) 2009'da kısa süre kurucu başkanlık yaptığını belirterek, ''Bu derneğin 2012 yılında Küresel Doktorlar Derneği adını aldığından haberim yoktu. Bu derneğe üyelik işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini bilmiyorum. Derneğin FETÖ/PDY ile ilişkisine dair bilgim yoktur. Zaten bir süre sonra ben dernekten ayrıldım.'' dedi.

Savunması alınan sanık Y.T. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dava dosyasının taraflara tevdi edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Erteleme eski sağlık çalışanı ve doktor FETÖ/PDY Terör örgütü

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