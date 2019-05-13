Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen 2 eski astsubayın yargılanmasına devam edildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar S.D. ve M.N.K. ile avukatları katıldı.
Sanık M.N.K. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, ''FETÖ'nün mahrem imamlarıyla hiçbir iletişim yöntemiyle görüşmedim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Ben FETÖ'nün sohbet toplantılarına gitmedim. Beraatimi talep ederim.'' diye konuştu.
Sanık S.D. de terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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