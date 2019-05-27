Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün mahrem imamları oldukları öne sürülen 5'i tutuklu 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulkerim D, Bektaş B, Recep Ö, Yusuf D, Ali Ç. ile tutuksuz sanıklar G.I, A.Y, T.S. ve Ü.E. katıldı. Duruşmada sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.S, FETÖ'ye ait kurumda matematik öğretmeni olarak çalıştığını ve örgütte sohbet toplantıları düzenlediğini söyledi.

Kendisine ilk olarak öğretmen gruplarına yönelik sohbet düzenleme görevinin verildiğini belirten T.S, ''Daha sonra askeri personele yönelik sohbet toplantıları düzenledim. Askeri personel ile B.D. isimli örgüt mensubunun evinde buluşuyorduk. Bu toplantılarda bir sonraki sohbet toplantısının yeri ve zamanı belirleniyordu. Ben bilerek ve isteyerek bu FETÖ/PDY terör örgütüne girmedim. Beraatimi talep ederim.'' ifadelerini kullandı.