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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Örgütün sözde ''büyük bölge muhasebecisi'' olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve örgütün sözde ''büyük bölge muhasebecisi'' olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık Y.A. ve avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın, FETÖ'ye ait kurumlarda SGK kaydının tespit edilmesi, sanığın FETÖ'nün örgütsel toplantılar yaptığı otellerde konaklama kaydının bulunması ve sanığın örgütün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde ''büyük bölge muhasebecisi'' olarak faaliyet gösterdiğine dair tanık beyanlarının bulunmasını dikkate alınarak üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçunda cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Söz hakkı verilen sanık Y.A. mütalaayı kabul etmediğini belirterek, ''Ben FETÖ'nün büyük bölge muhasebecisi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

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Erteleme FETÖ/PDY terör örgütü savunma tutuksuz sanık

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