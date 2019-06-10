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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 18:45 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Ö.G, O.B, S.S.Ö, A.T.İ, A.T. ve O.B. ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanık Ö.G'ye, hakkındaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı okunarak bu konudaki savunması soruldu.

Mahkemeye ulaşan belgeleri kabul etmediğini belirten sanık Ö.G, ''Ben ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında ismi geçen kişileri tanımıyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek, haklarında adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada ayrı ayrı devamına karar verilmesi ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Adli Kontrol Erteleme FETÖ terör örgütü tutuksuz sanıklar

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