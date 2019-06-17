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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 18:06 | Son Güncelleme

Örgütün sözde ''bölge imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında örgütün sözde ''bölge imamı" olduğu iddiasıyla dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet T. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mehmet T, ''Etkin pişmanlığa dair iradem halen devam etmektedir. Örgüt içerisindeki yaşadıklarımla ilgili dilekçemi mahkemeye sundum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanlarda bulunması dolayısıyla ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet T'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alıp, ev hapsiyle tahliyesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Adli Kontrol FETÖ/PDY davası savunma tahliye

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