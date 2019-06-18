Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski öğretmen 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı bir önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların tamamının ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunma yapan sanık Ali A, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, ''ByLock programı yüklemedim ve kullanmadım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgüte finansal destekte bulunmadım. Ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek, adli kontrol kararının kaldırılarak beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

