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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:40 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski 6 polisin yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski polis 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.C, M.K, Y.C, M.D, E.D. ve İ.G. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak, savunması alınan sanık M.K. örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, ''ByLock programı yüklemedim ve kullanmadım. Hakkımdaki veri inceleme raporunu ve tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgüte finansal destekte bulunmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek, adli kontrol kararının kaldırılarak beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Erteleme FETÖ/PDY davası savunma tutuksuz sanıklar

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