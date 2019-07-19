HABER

Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

Örgütün "yargı imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "yargı imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yahya B. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanığın avukatı da hazır bulundu.

İlk olarak esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanığın örgütün şifreli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullanıcısı olduğunu, örgüt içerisinde "Yakup" ve "Beyhan" kod adını kullandığını ve örgütsel toplantılar düzenlediğini belirtti.

Savcı ayrıca sanığın, örgüt üyesi hakim ve savcılara "sohbet grup hocalığı" yaptığı hususu da dikkate alınarak, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Yahya B. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock ve Eagle programlarını kullanmadım. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Yahya B'nin mevcut halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?
Selde yaralanan buzağını sırtında taşıdı Selde yaralanan buzağını sırtında taşıdı 
İstanbul Müftülüğü'nde cübbe töreniİstanbul Müftülüğü'nde cübbe töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erteleme esas hakkındaki mütalaa FETÖ/PDY davası tutuklu sanık

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

İBB'de üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.