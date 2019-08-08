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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:28 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski astsubayın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan tutuklu eski astsubay sanık tahliye edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhittin T. ve avukatı katıldı.

Sanık Muhittin T. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.

Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden sanık, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı ise mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüşünü bildirdi.

Sanık Muhittin T'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak, adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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