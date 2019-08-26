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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 15:56 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 3 eski polisin yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski polis 3 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.E. ve A.Y. ile avukatları katıldı. Sanık S.M. ise mahkemeye gelmedi.

Savunma yapan sanık H.E, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, ''ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Benimle ilgili ''EA'' koduyla yapılan örgütsel fişlemeyi kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Diğer sanık A.Y. de FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, adli kontrol kararının kaldırılarak beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık S.M. hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Erteleme FETÖ/PDY terör örgütü mütalaa savunma

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