Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin haklarında ''silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan dava açılan eski öğretmen tutuksuz 12 sanık hakim karşısına çıktı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık Y.Ö, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, ''Bank Asya'ya örgüt elebaşının talimatı sonrası para yatırmadım. Aktif Eğitimciler Sendikasına (Aktif-Sen) örgütsel bir amaçla üye olmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

