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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

Terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ileri sürülen eski üsteğmen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan eski üsteğmen 3 sanığın duruşması görüldü.

Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar C.O, M.E. ve İ.D. ile avukatları katıldı.

Sanık C.O, FETÖ ile ilk olarak ortaokul sürecinde tanıştığını ve terör örgütüne ait evlere ders çalışmak amacıyla gittiğini söyledi.

Kendisiyle "Zübeyr" isimli örgüt abisinin ilgilendiğini belirten sanık C.O, ''Harp okulunun son sınıfında Zübeyr tekrar benimle ilgilenmeye devam etti. Örgüt mahrem imamları beni ankesörlü ve büfe telefonlarından arıyordu. Zübeyr, FETÖ'nün sohbet toplantılarına gitmediğim zaman ısrarla beni bu toplantılara çağırıyordu.'' ifadesini kullandı.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar ise suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesini ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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