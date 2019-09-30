HABER

Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 18:34 | Son Güncelleme

Haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski sağlık çalışanı 24 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında doktorların da bulunduğu eski sağlık çalışanı 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Savunması alınan sanık İ.B, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Yurt dışı gezilerimin örgütsel bir amacı yoktur. 17-25 Aralık süreci sonrasında bu yapının hiçbir toplantısına gitmedim. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise yargılamanın geldiği safha dikkate alınarak sanık İ.S.İ. hakkında dosyanın ayrılmasına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık İ.S.İ. hakkında dosyanın ayrılmasına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
GÜNCELLEME - Kek paketinden uyuşturucu çıktıGÜNCELLEME - Kek paketinden uyuşturucu çıktı
havadan fotoğraflar / Metrobüste yangın; seferler aksıyor (2)havadan fotoğraflar / Metrobüste yangın; seferler aksıyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erteleme FETÖ/PDY davası mütalaa savunma

En Çok Okunan Haberler

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüste yangın! Seferler aksadı

Metrobüste yangın! Seferler aksadı

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

Özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e tepki

İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.