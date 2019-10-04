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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:52 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski öğretmen 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan dava açılan eski öğretmen 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı sanık H.Ç'ye, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağının, dosyaya eklendiğini belirterek bu konudaki savunmasını sordu.

Sanık H.Ç, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Mahkemeye gelen belgeleri kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ertelendi.

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