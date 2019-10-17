HABER

Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 18:13 | Son Güncelleme

Terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen 17 eski astsubayın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen 17 eski astsubayın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen M.G, sanık A.K. ile İstanbul'da astsubaylık mesleğine başladıktan sonra tanıştırıldığını söyledi.

Murat kod isimli örgüt mensubu tarafından sanık A.K. ile bir eve yerleştirdiğini belirten tanık M.G, ''Örgütün sohbet toplantılarına A.K. ile katıldık. Murat kod adlı şahıs, bizi sürekli görüşmeye çağırıyordu. FETÖ'ye ait evlerde katıldığımız sohbet toplantılarında, örgüt elebaşının videoları izlenirdi.'' ifadesini kullandı.

Sanık A.K. ise tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından görüşmedim. Beraatimi talep ederim.'' dedi.

Söz verilen diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın taraflarına tevdi edilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
GÜNCELLEME - Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılarGÜNCELLEME - Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılar
Küçükçekmece'de site sakininin kedileri zehirlemeye çalıştığı iddia edildiKüçükçekmece'de site sakininin kedileri zehirlemeye çalıştığı iddia edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankesör ardışık arama Erteleme FETÖ/PDY terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Emekli olacaklar dikkat! Maaşlar e-devletten bağlanacak

Emekli olacaklar dikkat! Maaşlar e-devletten bağlanacak

Çocukları miras yüzünden birbirine girdi! 'Mezarı açılsın'

Çocukları miras yüzünden birbirine girdi! 'Mezarı açılsın'

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaptırım söylemlerine tepki

Mardin’in Nusaybin ilçesinde karakola havan toplu saldırı!

Karakola havan toplu saldırı!

Son dakika: Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı!

Rasulayn'da terör örgütünün en büyük silah deposu bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Hepsi Rasulayn'da bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.