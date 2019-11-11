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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:46 | Son Güncelleme

Terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ileri sürülen eski astsubay 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz eski astsubay 3 sanığın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.S. T.Ş. ve S.U. ile avukatları katıldı.

Sanık A.S, savunmasında, FETÖ/PDY ile ilk olarak lise eğitim sürecinde tanıştığını ve kendisiyle Yakup kod adlı örgüt abisinin ilgilendiğini söyledi.

Mahrem imamların ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle kendisini arayarak sohbet toplantılarına çağırdığını belirten A.S, ''İzmir'de FETÖ'ye ait evlere, askeri okuldan devrem olan M.D. ile birlikte gidiyorduk. Bu evde sohbet imamlığını Yakup adlı örgüt mensubu yapıyordu.'' dedi.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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adana ankesör ardışık arama FETÖ/PDY terör örgütü

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