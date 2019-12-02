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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 13:45 | Son Güncelleme

Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı tutuksuz 2 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Y.T.C. ve İ.E. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Y.T.C, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık Y.T.C, "Komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanık İ.E. de örgüt mahrem imamlarından soru almadığını savunarak beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve sanıklara ait dijital materyal inceleme raporunun beklenilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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