Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve örgütün "mahrem imam"ı oldukları iddia edilen tutuksuz 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, bir önceki celseye katılmayan sanıklara, dava dosyalarına eklenen dijital veri inceleme raporu hakkındaki savunmalarını sordu.

Sanık Y.D, raporda geçen aleyhe olan hususları kabul etmediğini ve FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, ''Suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir askeri öğrenciye mahrem imamlık yapmadım. Örgütsel konumum yok. Hakkımdaki adli kontrol kararının kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılarının olmadığını belirterek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrollerin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

