Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Yalçınkaya ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İlk olarak esas hakkındaki mütalaası alınan cumhuriyet savcısı sanık Murat Yalçınkaya'nın FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olması, sanık V.K'nın ise örgüt elebaşının çağrısı sonrası Bank Asya'ya para yatırması dikkate alınarak üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca diğer sanıkların ''delil yetersizliği'' nedeniyle beraatlerine karar verilmesi talebinde bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Murat Yalçınkaya ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgüte finansal destek sağlamadım. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

