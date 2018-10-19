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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

Aralarında bazı eski askerlerin de olduğu 9 sanıktan 7'sinin hapis cezasına çarptırılmasına, iki sanığın ise beraatine karar verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan, aralarında bazı eski askerlerin de olduğu 9 sanığın yargılandığı davada, 7 sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Emrah Uçar, Sıddık Çekiç, Oğuzhan Akgül, Teyfik Eyrek, Fahri Çevik, Hüseyin Yavuz, Korhan Balcı, Ö.İ. ve H.N.İ. ile avukatları katıldı.

Sanık Eyrek savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığı iddia ederek beraatine karar verilmesini talep eti.

Fahri Çevik ise örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sitemiyle iletişim kurmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanıklar Eyrek, Çevik, Çekiç ve Uçar'ın 6 yıl 3'er ay, Balcı ve Yavuz'un 4 yıl 2'şer ay, Akgül'ün ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına, sanıklar Ö.İ. ve H.N.İ'nin ise beraatine karar verdi.

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