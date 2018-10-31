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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 12:04 | Son Güncelleme

Eski sağlık çalışanı ve doktor tutuksuz 8 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan yargılandığı davada 5 sanık, 6'şar yıl 3'er ay hapise mahkum edildi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan yargılanan eski sağlık çalışanı ve doktor tutuksuz 8 sanıktan 5'inin 6'şar yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına, 3 sanığın ise beraatine karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar E.Y, A.S, A.G. ve Halime Duman Özcan, Kadriye Sapmaz, Ali Yılmaz, Mehmet Bülbül, Mustafa Bozkurt ve avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık Kadriye Sapmaz FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock yüklemediğini savunarak beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanıklar E.Y, A.S, A.G'nin delil yetersizliğinden beraati, diğer 5 sanığın ise ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanıklar Halime Duman Özcan, Kadriye Sapmaz, Ali Yılmaz, Mehmet Bülbül, Mustafa Bozkurt'e 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Sanıklar E.Y, A.S. ve A.G'nin ise beraatine karar verildi.

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