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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:49 | Son Güncelleme

17'si tutuklu 62 eski polisin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, sanıklardan 24'ü 6 yıl 3 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı, 38'inin beraatine karar verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında '"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 62 eski polisten 24'ü 6 yıl 3 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı, 38 sanığın ise beraati kararlaştırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu 17 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Ercan Kurtgöz, savunmasında, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürerek, "FETÖ/PDY terör örgütüyle bir alakam yoktur. Hakkımdaki 'mahrem imam' iddiasını kabul etmiyorum. Kimseye ByLock programını yüklemedim. Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, 38 sanığın "delil yetersizliğinden" beraatine, diğer sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılmasına ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüşünü bildirdi.

Mahkeme heyeti, aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 24 sanığın 6 yıl 3 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına, 38 sanığın ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar verdi.

Mahkeme ayrıca tutuklu sanık Veli Tecirli'nin tahliyesine, duruşma salonunda bulunan tutuksuz sanıklar İlhami Karakuş, Fatma Özcan ve Mahmut Urhan'ın tutuklanmasına, mahkemeye gelmeyen sanıklar Tuğba Kurtgöz ve Halil İbrahim Kınalı hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

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