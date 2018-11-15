Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında '"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 62 eski polisten 24'ü 6 yıl 3 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı, 38 sanığın ise beraati kararlaştırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu 17 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Ercan Kurtgöz, savunmasında, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürerek, "FETÖ/PDY terör örgütüyle bir alakam yoktur. Hakkımdaki 'mahrem imam' iddiasını kabul etmiyorum. Kimseye ByLock programını yüklemedim. Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, 38 sanığın "delil yetersizliğinden" beraatine, diğer sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılmasına ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüşünü bildirdi.