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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 20:22 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye ilişkin davada tutuksuz yargılanan 22 eski öğretmene 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi, 3 sanık da beraat etti

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, 22 eski öğretmen 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı, 3 sanık da beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan sanıklar Ahmet Özdemir, Mahmut Anlağan, Serkan Alanbay, Süleyman Kılıç'a 4 yıl 2'şer ay, sanıklar Aycan Küçükeve, Emine Güngör, Esat Aytan, Fazilet Özkılınç, Nurettin Bayram, Özgür Şeker, Siraç Coşkun, Zübeyir Doğan'a 6 yıl 3'er ay, sanıklar Erdoğan Akış, Fatih Mustafa Dikmen, Hasan Buğday, Zafer Özdemir, Esra Kılıç'a 6 yıl 10 ay 15'er gün, sanıklar Mahmut Alın, Mustafa Güngör, Selim Koyuncu, Mehmet Çınar'a 7 yıl 6'şar ay, sanık Ferman Kurt'a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanıklar A.K, B.K. ve O.Ö'nün beraatine hükmeden heyet, Ferman Kurt'un da kaçma ve saklanma şüphesi bulunması dolayısıyla tutuklanmasını kararlaştırdı.

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