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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 16:14 | Son Güncelleme

Aralarında eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan'ın da olduğu 5 sanığın 2 yıl bir ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi - Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık beraat etti

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan'ın da aralarında olduğu 5 sanığın 2 yıl bir ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasına, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın da bulunduğu 7 sanığın beraatine karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Aldırmaz ile Çalışkan'ın aralarında yer aldığı bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada verdiği esasa ilişkin mütalaasını yineledi.

Sanıklardan Mustafa Vural, savunmasında pişman olduğunu belirterek, ''Bilerek ve isteyerek bu yapıya girmedim, pişmanım. Mahkemenin önceki aşamalarında detaylı ifade verdim. Beraatime karar verilmesini istiyorum.'' dedi.

Sanık Aldırmaz ise dosya kapsamında beyanı alınan gizli ve açık tanık ifadelerini kabul etmediğini dile getirerek, ''Bir büyükşehir belediye başkanının bu kadar işi yapması mümkün değildir. Tüm işlemler büyükşehir belediye meclisinin bilgisi dahilinde yapılmıştır. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi değilim. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Demir ve Bekir Kadı'yı 2 yıl birer ay, sanıklar Çalışkan ve Vural'ı 5'er yıl, sanık Adem Sönmez'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Aldırmaz, Tarık Kaplan, Cengiz Dinçer, Hasan Uzun, Ferat Yüksel, Oya Erişen ve Ömer Mersinligil'in ise beraatine karar verildi.

Heyet, sanıklardan Sönmez hakkında kaçma şüphesi dikkate alınarak tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

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FETÖ/PDY davası hüküm karar savunma

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