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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 5 sanıktan 4'ünün hapis cezasına çarptırılmasına, birinin beraatine karar verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 5 sanıktan 4'ü 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Salih Ulu, Bekir Sıddık Koç ve R.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar Hakan Özdemir ve Fahri Doğan ise cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar Ulu, Koç, Özdemir ile Doğan'ın ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması, sanık R.Y'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık Özdemir savunmasında, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock programını kullanmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hakan Özdemir'i 7 yıl 6 ay, Fahri Doğan'ı 6 yıl 3 ay, Bekir Sıddık Koç'u 3 yıl 9 ay, Salih Ulu'yu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık R.Y'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

Sanıklar Doğan ve Özdemir, tutuklulukta kaldıkları süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

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