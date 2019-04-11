Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 13 eski öğretmenden 3'ü 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı, 10 sanık ise beraat etti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan 13 sanıktan bazıları ile avukatları katıldı.

Sanık Rukiye Kaya savunmasında terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, ''Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı bir önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaayı tekrar ederek sanıkların cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan sanıklar Rukiye Kaya ve Necla Akbaş'ı 6 yıl 3'er ay, sanık Mehmet Kaya'yı ise ''terör örgütüne yardım etmek'' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti sanıklar A.K, E.K, F.A, F.Y, G.A.A, H.Y, K.D, M.K, S.Ç. ve U.T'nin beraatine karar verdi.

