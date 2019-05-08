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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

Farklı meslek gruplarına mensup 6 sanığın beraatine karar verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanığın beraatine karar verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Veysel Övür, Orhan Çoban, Oğuzhan Gökdeniz, Hasan Şimşek ve Bülent Saygılı ile avukatları hazır bulundu.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Fatih Yüce ise cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Oğuzhan Gökdeniz, savunmasında, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock programını kullanmadım. Örgüt adına sohbet toplantısı organize etmedim. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar ederek, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti ise delil yetersizliğinden sanıkların tümünün beraatine karar verdi.

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FETÖ/PDY karar mütalaa silahlı terör örgütü

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