Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski öğretmen 8 sanıktan 5'ine hapis cezası verildi, 3'ü beraat etti.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Sanık K.E, savunmasında, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock programını kullanmadım. Örgüte 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıklardan F.S. ve R.E'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi, diğer sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklardan Gülşen Göçer'e 7 yıl 15 ay, Hasan Yakar, Cuma Ulaşlı, Mehmet Tamer Bal, Erbil Özal'a ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi, K.E, F.S. ve R.E'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Mahkeme ayrıca sanık Göçer hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

