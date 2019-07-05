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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 18:20 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan 4 sanığın beraatine karar verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, tutuksuz yargılanan eski doktor 4 sanık beraat etti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski doktor olan tutuksuz sanıklar D.A, E.F, I.T. ve S.B. ile avukatları katıldı.

Sanık D.A. savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Dijital materyallerin incelenmesi sonucu ByLock programını kullanmadığım ortaya çıkmıştır. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "delil yetersizliğinden", sanıkların beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "delil yetersizliğinden", sanıklar D.A, E.F, I.T. ve S.B'nin beraatine karar verdi.

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