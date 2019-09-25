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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:33 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan 17 eski öğretmenden 7'si hapis cezasına çarptırıldı, 10 sanığın ise beraatine karar verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 17 sanıktan 7'si, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıklar, FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanıkların cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan sanıklar Yavuz Coşkun'a 7,5 yıl, Ali Demir'e 6 yıl 3 ay, Doğugün Nergiz'e 1 yıl 6 ay 22 gün, Cemile Salcan, Mehmet Salcan, Necati Kapukaya ve Orhan Tonbul'a ise ''silahlı terör örgütüne yardım etme'' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

Diğer 10 sanığın ise beraatine karar verildi.

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