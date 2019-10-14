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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan 2 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, diğeri beraat etti

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski öğretmen 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Gül ve M.S. ile avukatları katıldı.

Sanık Mehmet Gül savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanık M.S de FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar ederek, sanık M.S'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi, sanık Gül'ün ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Mehmet Gül'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, sanık M.S'nin ise beraatine karar verdi.

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