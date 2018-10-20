Adana'daki FETÖ/PDY operasyonu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik 3 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında aranan 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 eski polis okulu öğrencisi, 2 eski askeri öğrenci ile meslekten ihraç edilen 2 polis adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan bir eski polis tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Zanlı eski polis ve askeri öğrencilerin aynı mahrem imama bağlı oldukları, ankesörlü telefonlardan ardışık arama sitemiyle iletişim kurdukları iddia edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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