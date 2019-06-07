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Adana'daki gazeteciye silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

Bir gazetecinin torunu ve kızının yanında uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da gazeteci Hakan Denizli'ye silahlı saldırıda bulunulması olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte yayın yapan Egemen gazetesinin kurucusu Hakan Denizli'ye (49), 24 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kızı ve torunuyla bindiği otomobilde silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen V.T.A. ile şüphelinin motosikletle kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen sürücü S.Ö'yü düzenlenen operasyonla yakaladı.

Ekipler, şüphelileri azmettirdiği öne sürülen V.C. ve E.E'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan V.T.A, sevk sırasında basın mensuplarına, Denizli'nin gazeteci olduğunu bilmediğini belirterek, "Hiçbir husumetim yok o şahısla." dedi.

Kızı ve torunuyla 24 Mayıs'ta Yeşilyurt Mahallesi'nde otomobiline binen Denizli'ye, aracın açık olan camından ateş edilmişti. Bacağından yaralanan Denizli, ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Adana'daki gazeteciye silahlı saldırı

- Bir gazetecinin torunu ve kızının yanında uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

Adana'da gazeteciye silahlı saldırı
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