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Adana'daki iki kadının öldürülmesi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 13:14 | Son Güncelleme

Yüreğir ilçesinde 2 kadının tüfekle öldürülmesiyle ilgili yargılanan 7 sanıktan 5'i 2'şer kez müebbet ve 12’şer yıl 1’er ay, 1'i de 44 yıl 8 ay hapis hapis cezasına çarptırıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, akraba 2 kadının tüfekle öldürülmesiyle ilgili yargılanan 7 sanıktan 5'i 2'şer kez müebbet ve 12’şer yıl 1’er ay, 1'i de 44 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Doğan (19), Hikmet (65), Davut (45), Savaş (30) ve Yahya Barık (37) ile O.B. (17) katıldı. Olayı azmettirdiği öne sürülen tutuksuz sanık Osman Can ise gelmedi.

Mahkeme savcısı, geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak Osman Can dışındaki diğer sanıkların "tasarlayarak töre saikiyle öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Daha sonra savunmalarını yapan sanıklardan Doğan Barık, suçu kendisinin işlediğini belirterek "Bu suçu ben işledim. Ailemin hiçbir ferdinin bu olayla ilgisi yoktur." dedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirtip tahliyeleri ile beraatlerini talep eti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Doğan, Davut, Savaş, Yahya, Hikmet Barık'ı "Tasarlayarak ve töre saikiyle öldürme" suçundan 2’şer kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Beş sanığa ayrıca, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da toplam 12’şer yıl 1’er ay hapis cezası daha verildi.

Sanıklardan 17 yaşındaki O.B. ise aynı suçlardan toplam 44 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Tutuksuz sanık Osman Can ise suçların işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat etti.

Heyet, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına da karar verdi.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 10 Nisan 2017'de akraba olan Senem Barık (31) ile Zeliha Sevgilibaş (20) tüfekle öldürülmüş bulunmuştu. Soruşturma sonunda 2 kadını aile meclisi kararıyla öldürdükleri iddiasıyla 7 kişi hakkında "tasarlayarak töre saikiyle öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından dava açılmıştı.

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