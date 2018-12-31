Adana'daki iki kadının öldürülmesi davasında karar

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, akraba 2 kadının tüfekle öldürülmesiyle ilgili yargılanan 7 sanıktan 5'i 2'şer kez müebbet ve 12’şer yıl 1’er ay, 1'i de 44 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Doğan (19), Hikmet (65), Davut (45), Savaş (30) ve Yahya Barık (37) ile O.B. (17) katıldı. Olayı azmettirdiği öne sürülen tutuksuz sanık Osman Can ise gelmedi.

Mahkeme savcısı, geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak Osman Can dışındaki diğer sanıkların "tasarlayarak töre saikiyle öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Daha sonra savunmalarını yapan sanıklardan Doğan Barık, suçu kendisinin işlediğini belirterek "Bu suçu ben işledim. Ailemin hiçbir ferdinin bu olayla ilgisi yoktur." dedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirtip tahliyeleri ile beraatlerini talep eti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Doğan, Davut, Savaş, Yahya, Hikmet Barık'ı "Tasarlayarak ve töre saikiyle öldürme" suçundan 2’şer kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Beş sanığa ayrıca, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da toplam 12’şer yıl 1’er ay hapis cezası daha verildi.