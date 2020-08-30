HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’daki kanlı hesaplaşmaya 6 tutuklama

Adana’daki kanlı hesaplaşmaya 6 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 22:44 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 3 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga olayıyla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 6’sı tutuklandı.Ceyhan ilçesinde 27 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesinde iki grup arasında çıkan silahla kavga olayında 2 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 kişiden biri de hastanede ambulanstan ineceği esnada 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.3 kişinin hayatını kaybettiği olayda soruşturmayı genişleten Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikamet aramalarında, her iki gruptan da olaya karıştığı tespit edilen toplam 12 şüpheliyi gözaltına alarak, ayrıca olayda kullanılan 3 adet ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.Gözaltına alınan 12 şüpheliden; 1 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 3 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga olayıyla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 6’sı tutuklandı.
Ceyhan ilçesinde 27 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesinde iki grup arasında çıkan silahla kavga olayında 2 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 kişiden biri de hastanede ambulanstan ineceği esnada 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
3 kişinin hayatını kaybettiği olayda soruşturmayı genişleten Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikamet aramalarında, her iki gruptan da olaya karıştığı tespit edilen toplam 12 şüpheliyi gözaltına alarak, ayrıca olayda kullanılan 3 adet ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 12 şüpheliden; 1 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaya karışan 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Gözaltında bulunan 1 şüpheli ise yarın mahkemeye çıkartılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisiTürkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi
Herkes yanlış biliyor! Adım adım doğru maske kullanımı Herkes yanlış biliyor! Adım adım doğru maske kullanımı
1/
En Çok Okunan Haberler
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
İki şehirde çok sayıda kişiyi dolandıran kadın yakalandı
İki şehirde çok sayıda kişiyi dolandıran kadın yakalandı
İBB'nin düzenlediği 'Kanal İstanbul Anketi' sonuçları açıklandı
İBB'nin düzenlediği 'Kanal İstanbul Anketi' sonuçları açıklandı
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a çok sert sözler
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a çok sert sözler
Somer Şef Çin tuzunu övünce olanlar oldu
Somer Şef Çin tuzunu övünce olanlar oldu
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
İlginizi Çekebilir
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde maske denetimi
İstiklal Caddesi'nde maske denetimi
Türkiye'den Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı
Türkiye'den Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi
Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
Bağdat'ta havalimanına roketli saldırı
Nevşehir'de havai fişek gösterisi sonrası tarihi tepede büyük panik
Havai fişek gösterisi sonrası tarihi tepede büyük panik
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya 'trafik magandalığı' suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.