Adana’daki kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana’nın Pozantı ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 20 BHY 45 plakalı tır, Pozantı-Niğde karayolu üzeri Şekerpınarı mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinden karayoluna çıktığı sırada Niğde’den Adana yönüne giden ve İsmail Demiroğlu’nun (58) kullandığı 06 BZ 6077 otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışıp yaralanan Züleyha (85), İbrahim Demiroğlu (58) ve İbrahim Demiroğlu (77) ile Züleyha Tanrıver ve ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi çıkardı.

Yaralılar Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi ve Niğde Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Züleyha Demiroğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

