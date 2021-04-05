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  4. Adana’daki kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana’daki kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

05.04.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Pozantı ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişiden 1’i hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, M.Ç.

Adana’nın Pozantı ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişiden 1’i hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 20 BHY 45 plakalı tır, Pozantı-Niğde karayolu üzeri Şekerpınarı mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinden karayoluna çıktığı sırada Niğde’den Adana yönüne giden ve İsmail Demiroğlu’nun (58) kullandığı 06 BZ 6077 otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışıp yaralanan Züleyha (85), İbrahim Demiroğlu (58) ve İbrahim Demiroğlu (77) ile Züleyha Tanrıver ve ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi çıkardı.
Yaralılar Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi ve Niğde Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Züleyha Demiroğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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