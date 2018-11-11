Adana'daki lazer epilasyon yanığı vakası

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Özmen, Adana'da üniversite öğrencisi kızın yaptırdığı lazer epilasyon uygulaması sonrası cildinde birinci derece yanık oluşmasına ilişkin, "Lazer epilasyon çok yaygın uygulanan ancak kullanımı tıp bilgisi gerektiren bir cihazdır. Güzelleşeceğim derken yanmak istemiyorsanız, doğru doktor ve cihazla tedavi olmalısınız." dedi.
Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da geçen yıl, mesleğinin sonradan kuaförlük olduğu öğrenilen kişiye dudak dolgusu yaptıran hastanın komplikasyon yaşadığını, kentte şimdi de üniversite öğrencisi kızın yaptırdığı lazer epilasyon sonrası cildinde birinci derece yanık oluştuğunu anımsattı.
Günümüzde birçok teknolojik cihazın sağlık ve güzellik sektöründe kullanıldığını belirten Özmen, bu cihazların alanında yetkin kişiler tarafından kullanılması gerektiğinin altını çizdi.
Uzman olmayan, sadece teknik bilgi sahibi farklı kişilerce bu cihazların kullanılabildiğini vurgulayan Özmen, bunun da istenmeyen sonuçları ortaya çıkartabildiğini dile getirdi.
- "Cihazların uygun ayarlanmaması yanık ve yaralara yol açabilir"
Özmen, bazı basit cihazların marketlerden dahi alınabileceğini kaydederek, şunları anlattı:
"Ancak aynı işi yapıyor gibi görünen bazı cihazlar ise profesyonel ürünlerdir ve sadece Sağlık Bakanlığının izin verdiği yerlerde hekim kontrolünde kullanılmalıdır. Çünkü bu cihazların uygun ayarlanmaması yanık ve yaralara yol açabilir. Bunların bazısının tedavisi oldukça zor olabilir hatta ciltte lekeler oluşabilir. Aynı şey dolgu uygulamaları ve botoks uygulamasında da geçerlidir. Çok basit bir enjeksiyon gibi görülerek işin uzmanı hekimler yani plastik cerrahi uzmanları ya da dermatoloji uzmanları yerine herhangi bir hekimin hatta hekim olmayan kuaför, estetisyen veya bazen hemşirelerin yaptığı uygulamalar geri dönüşü olmayan kangrenlere, enfeksiyon ve kalıcı izlere neden olabilmektedir. Bu nedenle bu tür basit görülen ancak ciddi sorunlara yol açabilecek işlemlerde 'ucuza yaptıracağım' diye yetkisi olmayan kişilere değil işin uzmanı kişilere başvurmak çok önemlidir. Lazer epilasyon çok yaygın uygulanan ancak kullanımı tıp bilgisi gerektiren bir cihazdır. Güzelleşeceğim derken yanmak istemiyorsanız, doğru doktor ve cihazla tedavi olmalısınız."
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