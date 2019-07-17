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Adana'daki metil alkol zehirlenmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 22:00 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürlüğü: - "Sahte alkol (metil alkol) kullanımına bağlı olarak sağlık kuruluşlarında 30 vakanın tedavisi devam etmekte olup, 9 vaka yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir"

Adana'da sahte alkol (metil alkol) kullanımına bağlı olarak sağlık kuruluşlarında 30 kişinin tedavisinin sürdüğü, 9 kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte sahte alkol kullanımına bağlı gelişen rahatsızlıklar dolayısıyla bugüne kadar sağlık kuruluşlarına 70 başvuru olduğu kaydedildi.

Bunlardan 31'inin yapılan tıbbi müdahaleler sonucu taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahte alkol (metil alkol) kullanımına bağlı olarak sağlık kuruluşlarında 30 vakanın tedavisi devam etmekte olup, 9 vaka yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Şikayetleri nedeniyle başvuran vatandaşlarımızın, genellikle sahte içki tabir edilen, ruhsatsız olarak merdiven altı koşullarda üretilen metil alkol kullanımı sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklarının kısa sürede kalıcı körlük ve ölümle sonuçlandığı bilinmelidir. Vatandaşlarımızın sahte alkollü içki konusunda gereken dikkati göstermeleri, sahte içkinin her türlü üretimine, kullanımına yönelik faaliyetlerin içinde bulunmamaları, kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir."

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